Мэрия Москвы выделит около 3 миллиардов рублей на камеры с системой распознавания лиц

Московская мэрия потратит почти 3 млрд рублей на новейшие камеры видеонаблюдения, сообщает Коммерсантъ. По данным газеты, деньги будут выделены на «развитие системы интеллектуального видеонаблюдения в Новомосковском и Троицком административных округах столицы».

Реализовываться 2,917 млрд рублей будут вплоть до 2025 года. Подрядчик на эти деньги должен будет установить передачу данных с 1,7 тыс видеокамер во дворах и 292 камер в «местах массового скопления людей». Полученные видеоматериалы должны будут направляться в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД).

Контракт предусматривает только передачу в ЕЦХД видео с уже действующих камер, а не установку новых. Комментарий ДИТ для Коммерсанта

Ожидается, что новые камеры также будут интегрированы в городскую систему распознавания лиц и информационную систему МВД. Последнюю используют для анализа криминогенной обстановки. Исполнителя контракта выберут в начале февраля.

Издание отмечает, что прежний контракт, заключённый в 2019 году, предусматривал выделение денег в размере примерно 500 млн рублей за период с февраля 2019 по декабрь 2020 года.

Таким образом, в пересчете на месяц цена контракта выросла более чем в два раза. Коммерсантъ

Источник: Коммерсантъ