Mozilla добавила две важные функции в свой VPN-сервис

Поделиться

Компания Mozilla анонсировала новый апдейт своего VPN-сервиса — Mozilla VPN. Компания объявила о внедрении в него две новые функции. Они, считают разработчики, будет полезна для большинства пользователей.

Функция, полезная для домоседов

В последние годы вновь начинают пользоваться популярностью локальные сети, на которых «завязано» общение принтеров и прочих девайсов. Раньше Mozilla VPN мешал их адекватному взаимодействию.

С новым обновлением, сервис получил функцию Local Area Network Access. Она позволяет не отключать VPN при использовании локальной сети. Новинка уже доступна на Windows, Linux, macOS и Android.

Функция, полезная любителям погулять

Позаботились в Mozilla и о тех, кто подключается к интернету вне дома. Теперь даже если пользователь любит включать/выключать VPN от Mozilla вручную, сервис сможет предупреждать об опасностях. Например, при подключении к незапароленным сетям.

Функцию можно опробовать на всех основных устройствах, на которых доступен Mozilla VPN: Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

Источник: Блог Mozilla