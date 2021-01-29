Mozilla «убила» прогрессивные веб-приложения в Firefox 85

На днях Mozilla представила новую версию Firefox — Firefox 85. Основное внимание пользователей привлекла защита от supercookies в браузере. Но, как оказалось, вместе с положительными изменениями, в свежем релизе нашлось место и «большому шагу назад».

9to5Google пишет, что Mozilla свернула работы над Site Specific Browser (SSB). Из-за этого новые версии Firefox перестанут поддерживать веб-приложения, созданные по технологии PWA. По мнению журналистов, это делает браузер компании куда менее интересным решением, чем раньше.

Что такое PWA?

Progressive web app (PWA) переводится как прогрессивное веб-приложение. Если максимально просто, то это технология, с помощью которой разработчики могли визуально и функционально трансформировать сайт в приложение (мобильное приложение в браузере).

Какие браузеры всё ещё поддерживают технологию?

На данный момент разработчики могут создавать веб-приложения из сайтов в Chrome, Microsoft Edge и прочих Chromium-браузерах.

Mozilla в своём блоге отдельно отметила тот факт, что пока что у неё нет планов возобновлять работу над улучшением и поддержкой PWA.

Источник: 9to5Google