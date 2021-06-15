Названы топ-3 самых активных вирусов в России

Специалисты из Check Point Research провели свежее исследование. Они выяснили, какие зловреды были наиболее активными в мае 2021 года как в России, так и в мире.

Топ-3 вирусов в России

Qbot (затронул 21,5% организаций) — банковский троян. Первое его появление датируется 2008 годом. С самого начала он предназначался для кражи банковских учётных данных. В том числе через считывание нажатий пользователями клавиш. Основной метод его распространения — спам. Trickbot (затронул 12% организаций) — также банковский троян. Разработчики постоянно дополняют его не только новыми возможностями, но и векторами распространения. XMRig (затронул 9% организаций) — ПО для майнинга криптовалюты Monero. Впервые был замечен в мае 2017 года.

Топ-3 вирусов в мире

Trickbot (атаковал 8% организаций по всему). XMRig (затрнул 3% организаций). FormBook (затрнул 3% организаций). Вирус, собирающий учётные данные из различных веб-браузеров через съёмку экрана. Также отслеживает и регистрирует нажатия клавиш. Впервые проявил себя в 2016 году.

Источник: CNews