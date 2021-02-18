Обнаружен первый вирус для компьютеров на базе чипа Apple M1

Популярный разработчик и эксперт по кибербезопасности Патрик Уорлд обнаружил первый в мире вирус для компьютеров на базе Apple Silicon. Пока что под угрозой находятся MacBook Air, MacBook Pro 13″ и Mac mini, вышедшие в конце 2020 года.

Это совершенно новый вирус?

Не совсем. По словам специалиста, в качестве основы для новой угрозы выступил уже известный вирус Pirrit. Злоумышленники просто пересобрали его х86-версию под архитектуру ARM. Главной проблемой появления новой версии вредоносного ПО является невозможность обнаружить его стандартными средствами.

Насколько опасна угроза?

Целью Pirrit является заражение устройства жертва и демонстрация ей рекламы, а также сбор данных из браузера. Основным способом заработка хакеров, использующих вирус, является процент от коммерческих просмотров и продажа персональной информации пользователей.

У меня компьютер/ноутбук на базе M1. Что мне делать?

Прямо сейчас — ничего. Apple уже заблокировала сертификат разработчика, с помощью которого подписывался вирус. Но впредь надо быть внимательней, так как случай с Pirrit показал, что под угрозой и девайсы на базе Apple Silicon.

Источник: Objective-See