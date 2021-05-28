Обновлённый JavaScript-движок в Google Chrome 91 ускорил браузер на 23%

Обновлённый JavaScript-движок в Google Chrome 91 ускорил браузер на 23%

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А для Windows-пользователей есть отдельный приятный сюрприз.

На этой неделе Google «выкатила» новую версию своего браузера — Chrome 91. Обновление получило множество доработок. Но одним из главных оказался доработанный JavaScript-движок V8.

Продакт-менеджер Chrome Томас Наттестад рассказал в блоге Chromium, что свежая версия браузера «на 23% быстрее». Это стало возможным за счёт внедрения нового JS-компилятора Sparkplug и коротких встроенных вызовов.

Насколько весомо это улучшение?

По словам Наттестада, команда Chrome сохраняет более 17 лет жизни пользовательских процессоров каждый день.

Какие ещё доработки принесло обновление браузера?

Windows-версия Google Chrome будет требовать на 22% меньше памяти.

Как обновиться/скачать?

Скачать Chrome 91 можно на официальном сайте приложения. Обновиться же можно следуя инструкции:

  1. Запустить браузер.
  2. В правом верхнем углу окна нажать на значок с тремя точками.
  3. Выбрать «Обновить Google Chrome».
  4. Нажать «Перезапустить».

Источник: Блог Chromium

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