Обновлённый JavaScript-движок в Google Chrome 91 ускорил браузер на 23%

На этой неделе Google «выкатила» новую версию своего браузера — Chrome 91. Обновление получило множество доработок. Но одним из главных оказался доработанный JavaScript-движок V8.
Продакт-менеджер Chrome Томас Наттестад рассказал в блоге Chromium, что свежая версия браузера «на 23% быстрее». Это стало возможным за счёт внедрения нового JS-компилятора Sparkplug и коротких встроенных вызовов.
Насколько весомо это улучшение?
По словам Наттестада, команда Chrome сохраняет более 17 лет жизни пользовательских процессоров каждый день.
Какие ещё доработки принесло обновление браузера?
Windows-версия Google Chrome будет требовать на 22% меньше памяти.
Как обновиться/скачать?
Скачать Chrome 91 можно на официальном сайте приложения. Обновиться же можно следуя инструкции:
- Запустить браузер.
- В правом верхнем углу окна нажать на значок с тремя точками.
- Выбрать «Обновить Google Chrome».
- Нажать «Перезапустить».
Источник: Блог Chromium