Опубликован топ-9 самых популярных языков программирования с высокими зарплатами

Опубликован топ-9 самых популярных языков программирования с высокими зарплатами

Новости,
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И для каждого из них указан ожидаемый рост популярности.

Издание Dice Insights провело исследование, на основе которого составило топ-9 популярных языков программирования. Отличительной особенностью данного топа является то, что все представленные в нём языки очень хорошо оплачиваются.

Источник: Unsplash

В основу списка легли данные Burning Glass. Они собирали информацию о количестве вакансий с упоминанием языков с начала 2021 года по США.

В итоге на первом месте по уровню зарплаты расположился Ruby с показателем в 105 223 доллара. Второе место и 102 119 долларов достались Java. Третье — С++ с его 101 234 долларами:

При этом рейтинг также показал уровень потенциала каждого из языков. И вот тут картина куда интереснее.

Так, например, специалисты ожидают рост популярности TypeScript на 60% в ближайшие 10 лет. В свою очередь Python также будет продолжать своё «распространение» — примерно на 21% за те же 10 лет. Самым худшим показателем в этом плане обладают C# и С++ — у обоих -14% в ближайшее десятилетие.

Источник: Dice Insights

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