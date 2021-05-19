Павел Дуров: «Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple»

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Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров в очередной раз выступил с критикой Apple. Миллиардер опубликовал пост в своём Telegram-канале, в котором обвинил купертиновцев в цензуре и слежке, а также превращении своих же пользователей в «рабов».

По мнению Дурова, одними из худших частей устройств Apple являются их «громоздкость и устарелость». Владение тем же iPhone предприниматель сравнил с рабством.

Как минимум потому что приложения на него можно устанавливать исключительно через App Store. Ещё одна причина заключается в невозможности использовать сторонний софт для резервного копирования данных по умолчанию.

Также в копилку минусов iPhone предприниматель внёс его технологическую отсталость.

Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую, что попадаю в средневековье. 60 Гц экраны iPhone не могут конкурировать со 120 Гц дисплеями современных Android-смартфонов, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию. Павел Дуров

Вместе с тем основатель Telegram напомнил, что издание The New York Times раскрыло участие Apple в крупномасштабной слежке и цензуре по указанию китайских властей.

Источник: Telegram-канал Дурова