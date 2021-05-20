PornHub улучшил порно 125-летней давности до 4К при помощи ИИ

Поделиться

PornHub воспользовался искусственным интеллектом (ИИ), чтобы улучшить качество и покрасить винтажное порно. Самое старое видео из списка вышло 125 лет назад. Итоговый результат опубликован на отдельной странице проекта Remastured (осторожно, NSFW-контент).

Представители порно-сайта заявили, что для улучшения роликов использовали несколько алгоритмов ИИ. При этом специалисты старались минимизировать вмешательство человека в процесс.

Нейросети «скормили» около 100 тыс изображений и видео для взрослых, чтобы она смогла качественно восстановить исходный материал.

По итогу PornHub удалось увеличить разрешение порно, снятого в период с XIX по середину XX века до 4К при 60 к/сек.

Самым старым фильмом, который улучшили специалисты площадки, оказался «Поцелуй» 1896 года. Самым новым — «Семейный дух», снятый в 1948-м.