Разработчик скупил 300 эмодзи-доменов в Казахстане и сделал на их основе почтовый сервис

Фулстек-разработчик Бэн Стоукс опубликовал в своём блоге пост с рассказом о новом проекте. Девелопер скупил 300 доменных имён, состоящих из эмодзи, чтобы использовать их для необычного почтового сервиса.
Называется проект Mailoji. С его помощью любой желающий может зарегистрировать почтовый адрес с использованием одного из трёхсот эмодзи. Выглядит он так:
Историю покупки доменов и раскрутки своего сервиса Стоукс описал в блоге. Если кратко, то сначала он загорелся идеей купить
netflix.soy, но в результате изучения сферы выяснил, что покупать можно и доменные имена, состоящие из эмодзи.
Пройдя через различные трудности (в том числе с доставкой электронного письма от необычного адреса), разработчик смог запустить почтовый сервис. А для того, чтобы минимизировать затраты и получить максимальное число эмодзи в своё распоряжение, девелопер воспользовался сегментом
.kz.
Попробовать Mailoji можно по ссылке. Но обратите внимание — сервис платный и стоит 9,99 долларов (735 рублей) в год.
Источник: TinyProjects