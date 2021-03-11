Разработчик скупил 300 эмодзи-доменов в Казахстане и сделал на их основе почтовый сервис

Фулстек-разработчик Бэн Стоукс опубликовал в своём блоге пост с рассказом о новом проекте. Девелопер скупил 300 доменных имён, состоящих из эмодзи, чтобы использовать их для необычного почтового сервиса.

Называется проект Mailoji. С его помощью любой желающий может зарегистрировать почтовый адрес с использованием одного из трёхсот эмодзи. Выглядит он так:

Историю покупки доменов и раскрутки своего сервиса Стоукс описал в блоге. Если кратко, то сначала он загорелся идеей купить netflix.soy , но в результате изучения сферы выяснил, что покупать можно и доменные имена, состоящие из эмодзи.

Пройдя через различные трудности (в том числе с доставкой электронного письма от необычного адреса), разработчик смог запустить почтовый сервис. А для того, чтобы минимизировать затраты и получить максимальное число эмодзи в своё распоряжение, девелопер воспользовался сегментом .kz .

Попробовать Mailoji можно по ссылке. Но обратите внимание — сервис платный и стоит 9,99 долларов (735 рублей) в год.

Источник: TinyProjects