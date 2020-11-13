Роскомнадзор завёл собственный Telegram-канал

С 2018 по 2020 год ведомство безуспешно пыталось заблокировать мессенджер на территории России, а сегодня оно объявило об открытии собственного канала в детище Павла Дурова. Что интересно, в качестве причины появления в Telegram, Роскомнадзор назвал заботу о пользователях, читающих новости о деятельности госоргана.

Напомним, что окончательно от Telegram было решено отстать лишь в июне 2020 года. Тогда Роскомнадзор, совместно с Генеральной прокуратурой, снял ограничительные меры в отношении мессенджера на территории России. Единственное, что после этого изменилось — россиянам напрямую, без использования VPN, стала доступна веб-версия сервиса.

Источник: Twitter Роскомнадзора