Сайт Perl.com стал жертвой угона

Perl-разработчик и автор книг по языку Brian D Foy опубликовал пост в своём Twitter-аккаунте. В нём он рассказал об угоне у него домена perl.com. Также D Foy обратился к своим подписчикам с просьбой помочь вернуть утерянный доступ.

В треде, посвящённом проблеме, было не так много полезных советов. Пользователь Cristian David, например, оставил ссылку на блог компании ICANN, в котором рассказывается, что нужно делать в подобных случаях.

Часть участников дискуссии задалась вопросом, почему разработчик не оплатил домен до истечения сроков его использования. На это ответил Питер Кравчик, отметивший, что доступ к домену должен был пропасть лишь в августе 2029 года. Таким образом, ситуация с perl.com выходит за рамки обыкновенной человеческой невнимательности.

Сам создатель треда пока не прокомментировал посты участников дискуссии. Но, как можно заметить, перейдя на сайт, его уже выставили на перепродажу.

Источник: Twitter / Brian D Foy