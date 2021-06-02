Stack Overflow продали за почти 2 миллиарда долларов

Поделиться

Как стало известно, европейская компания Prosus приобрела Stack Overflow за 1,8 млрд долларов. Ресурс входит в топ-50 самых популярных веб-сайтов на планете — его ежемесячная аудитория составляет более 100 млн человек.

Стоит отметить, что Prosus NV владеет долями в таких крупных образовательных платформах как Skillsoft, Udemy и Codecademy. Теперь же к ним добавится и Stack Overflow, который является одной из самых популярных платформ для получения ответов от коммьюнити той или иной сферы.

Ожидается, что окончательно сделка будет закрыта в третьем квартале 2021 года. При условии, что регулирующие органы одобрят её, а все условия закрытия будут выполнены.

Отметим, что ранее, в апреле, европейская компания продала 2% от своей доли в другом IT-гиганте — китайской Tencent. Это принесло Prosus более 14 млрд долларов.

Источник: Prosus