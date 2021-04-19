Telegram превратили в бесплатное облачное хранилище

Пользователь GitHub под ником Pato05 разработал новый сервис — Uploadgram. С его помощью пользователи могут обмениваться файлами, загружая их на фактически безлимитные сервера Telegram.
Пока что Uploadgram существует в виде Android-приложения и Telegram-бота. Но в официальном GitHub-репозитории проекта есть информация о том, как на основе уже существующей платформы создать веб-версию и версию для iOS.
Pato05 рассказал, что мобильное приложение облачного сервиса для Android создано при помощи Flutter.
Что «умеет» Uploadgram?
Платформа позволяет загружать и скачивать любые файлы. Их можно как переименовывать, так и удалять. В качестве облачных серверов выступают «мощности» Telegram.
Весь процесс может быть анонимным — регистрация в мессенджере совершенно не обязательна.
Бот проекта доступен по ссылке.
При этом у такого варианта сервиса есть ограничения. Например, нельзя управлять загруженными файлами.
Источник: Uploadgram