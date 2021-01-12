Telegram стал вторым по скачиваемости в США

За последнюю неделю мессенджер Telegram скачали около 545 тыс раз, что примерно в 3 раза больше, чем неделей ранее. Это позволило приложению занять второе место по числу скачиваний в США, сообщает РБК со ссылкой на The Daily Telegraph.

Журналисты выдвинули две основные причины повышения популярности проекта Павла Дурова.

Удаление мессенджера Parler из магазинов Google и Apple

Именно это приложение обрело популярность у сторонников Дональда Трампа после блокировки президента в Twitter и Facebook. Но очень скоро мессенджер был удалён из App Store и Google, а Amazon отключила сервера Parler, которые базировались на AWS. В качестве причины для санкций было названо нарушение правил пользования всеми трёмя сервисами.

Смена политики конфиденциальности WhatsApp

Также на днях WhatsApp представила новое соглашение с пользователями. В нём напрямую заявляется о передаче личных данных пользователей Facebook. И если кто-то не хочет соглашаться с новыми правилами, WhatsApp будет вынуждена перекрыть такому пользователю доступ к мессенджеру.

Всё вышеперечисленное могло вызвать бурную реакцию общественности, в результате которой люди и начали массово скачивать защищённое средство общения от Павла Дурова.

Отметим, что на днях создатель Telegram в очередной раз выступил с критикой Apple и Google. Также он рассказал, что команда мессенджера вовсю работает над новой веб-версией сервиса для браузера Safari. Делается это для того, чтобы в случае блокировки приложения в App Store, владельцы устройств на iOS могли продолжить пользоваться продуктом Дурова.

Источник: РБК