Теперь можно просматривать любой код с GitHub в онлайн-версии VS Code. Открывается за секунду!

Проект GitHub1s предоставляет пользователям возможность открыть любой репозиторий на GitHub через онлайн-версию Visual Studio Code. Для этого нужно добавить в адрес страницы «1s» после «github» и нажать на Enter.

Пользователи Google Chrome также могут установить расширение GitHub1s. После его добавления в интерфейсе GitHub появляется кнопка «Open with GitHub1s». При нажатии на неё содержимое репозитория открывается в онлайн-версии VS Code.

В веб-приложении поддерживается поиск, однако он работает только с теми файлами, которые были открыты ранее. Тем не менее, пользователи, которые уже попробовали GitHub1s, остались довольны его возможностями.

Интересно, что у GitHub есть похожий инструмент, который называется Codespaces. Однако он находится на стадии разработки. Сейчас пользователи могут только подать заявку на включение в список ожидания.

Источник: GitHub