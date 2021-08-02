Twitter запустила соревнование по поиску предубеждений модели машинного обучения. За первое место платят 3,5$ тыс.

Соцсеть Twitter запустила программу по поиску «предубеждений алгоритма» Algorithmic Bias Bounty Challenge. Так компания хочет снизить предвзятость своей модели машинного обучения к разным социальным группам.
По словам Twitter, это первое в мире соревнование по выявлению дискриминации людей со стороны машинного обучения.
Сейчас это особенно актуально: пользователи всё чаще подозревают алгоритмы в наличии расовых или других предубеждений.
Что надо делать
Задача участников — продемонстрировать, какой потенциальный вред может принести алгоритм «умного кадрирования». Конкурсанты получат доступ к коду модели.
Этот алгоритм распознаёт на картинке главный объект и кадрирует изображение так, чтобы этот объект остался не обрезанным.
Модель должна «непредвзято» находить главный объект. Каждое «предубеждение» — уязвимость.
Сколько заплатят
Команды-победители получат денежные призы через HackerOne:
- 1-е место — 3500$ (256 тысяч рублей);
- 2-е место — 1000$ (73 тысячи рублей);
- 3-е место — 500$ (36 тысяч рублей);
- за самую «инновационную» находку — 1000$ (73 тысячи рублей);
- за проблему, актуальную для большинства алгоритмов Twitter — 1000$ (73 тысячи рублей).
Когда результаты
Победителей объявят на семинаре DEF CON AI Village 8 августа. Победителям предложат представить свои работы на мероприятии.
Где принять участие
Программа запущена на HackerOne. Там же изложены все подробности.
Источник: Блог Twitter