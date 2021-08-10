Украинский исследователь победил в соревновании Twitter по поиску предубеждений ИИ

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В начале августа Twitter запустила Algorithmic Bias Bounty Challenge — соревнование по поиску предубеждений алгоритм «умного кадрирования». За первое место обещали награду в 3,5$ тысяч — это 257 тысяч рублей.

На днях Twitter объявила победителя соревнования. Им оказался украинец Богдан Кулинич, который сейчас работает исследователем в швейцарской Политехнической школе Лозанне.

До Швейцарии Богда Кулинич закончил украинскую Киево-могилянскую академию, а затем стажировался в Google.

Украинский исследователь обнаружил, что алгоритм smart crop предпочитает не только людей с более светлой кожей людям с тёмным оттенком. Оказалось, что ИИ предпочитает более молодые лица с гладкой кожей и тёплым тоном.

Алгоритм предпочитает типовые качества и может совсем исключить из рассмотрения обладателей нестандартной внешности. Например, ИИ больше по нраву более женственные девушки.

Кулинич выяснил это благодаря сравнению «значимости» для алгоритма smart crop оригинальной фотографии человеческого лица и наборов её же вариацией с немного изменёнными чертами, который создал искусственный интеллект.

Источник: CNet