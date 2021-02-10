В сеть слили исходный код игры GWENT от создателей Cyberpunk 2077

Вчера игровая студия CD PROJEKT RED опубликовала пост, в котором рассказала о взломе её серверов. По словам компании, хакеры получили доступ к исходникам ряда проектов студии, в том числе Cyberpunk 2077, The Witcher 3 и GWENT. Файлы последней слили сегодня в сеть.

Изначально архив с исходным кодом карточной игры залили на Mega.nz, но оттуда его быстренько удалили. Но журналистам издания CyberNews удалось найти файл на стороннем форуме.

В общей сложности злоумышленники опубликовали 21,82 ГБ данных. Они, судя по метаданным, в последний раз изменялись 6 февраля 2021 года, то есть за три дня до публикации CD PROJEKT RED на тему взлома.

Архив, помимо исходников самой GWENT, также содержал readme-файл. В нём хакеры заявили, что следующий «релиз» состоится завтра, т.е. новая порция утечки намечена на 11 февраля. Некоторые инсайдеры сообщают, что в этот день нас ждёт полномасштабный слив. В него войдут исходники целого ряда ААА-хитов: The Witcher 3, Cyberpunk 2077, а также RTX-версии ведьмачьих приключений.

Источник: CyberNews