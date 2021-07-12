Всю линейку новых устройств Samsung Galaxy слили в сеть. 11 августа выпустят телефоны, часы и наушники — посмотрите на них сами

Известный «сливщик» Samsung Эван Бласс (Evan Blass) выложил в Twitter рендеры новых устройств, которые представят на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа. Дату тоже раскрыл Бласс.
Смартфон Galaxy Z Fold 3
Будет доступен в белом, чёрном и зеленом цветах.
— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021
Смартфон Galaxy Z Flip 3
Здесь цветов будет больше: фиолетовый, черный, золотой и зеленый.
— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021
Смартфон Samsung Galaxy S21 FE
Раньше ходили слухи, что этот телефон могут не выпустить. Раз есть рендеры, значит, Galaxy S21 FE уже готов.
Доступные цвета: белый, желто-серый, фиолетовый и черный цвета.
— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic
В часах сделали вращающуюся лицевую панель и две боковые кнопки с правой стороны. Устройство будет работать на новой ОС, которую Samsung разработала вместе с Google.
Доступные цвета: белый, чёрный, серый.
— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021
Смарт-часы Galaxy Watch Active 4
Их ждали на предыдущей конференции с участие Samsung —
Mobile World Congress 2021.
Доступные размеры: 40 и 44 мм.
Доступные цвета: серый, темно-зеленый, белый, персиковый и чёрный.
— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021
Наушники Galaxy Buds 2
В них ожидают активное шумоподавление.
Доступные цвета: серо-зелёный, пурпурный, белый и зелёный.
— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2021
Когда официально покажут
В серии твитов Эван Бласс поделился датой — 11 августа. Видимо, новую линейку устройств должны представить именно тогда.
Источник: Evan Blass