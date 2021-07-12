Всю линейку новых устройств Samsung Galaxy слили в сеть. 11 августа выпустят телефоны, часы и наушники — посмотрите на них сами

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Известный «сливщик» Samsung Эван Бласс (Evan Blass) выложил в Twitter рендеры новых устройств, которые представят на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа. Дату тоже раскрыл Бласс.

Смартфон Galaxy Z Fold 3

Будет доступен в белом, чёрном и зеленом цветах.

Смартфон Galaxy Z Flip 3

Здесь цветов будет больше: фиолетовый, черный, золотой и зеленый.

Смартфон Samsung Galaxy S21 FE

Раньше ходили слухи, что этот телефон могут не выпустить. Раз есть рендеры, значит, Galaxy S21 FE уже готов.

Доступные цвета: белый, желто-серый, фиолетовый и черный цвета.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic

В часах сделали вращающуюся лицевую панель и две боковые кнопки с правой стороны. Устройство будет работать на новой ОС, которую Samsung разработала вместе с Google.

Доступные цвета: белый, чёрный, серый.

Смарт-часы Galaxy Watch Active 4

Их ждали на предыдущей конференции с участие Samsung —

Mobile World Congress 2021.

Доступные размеры: 40 и 44 мм.

Доступные цвета: серый, темно-зеленый, белый, персиковый и чёрный.

Наушники Galaxy Buds 2

В них ожидают активное шумоподавление.

Доступные цвета: серо-зелёный, пурпурный, белый и зелёный.

Когда официально покажут

В серии твитов Эван Бласс поделился датой — 11 августа. Видимо, новую линейку устройств должны представить именно тогда.

Источник: Evan Blass