Вышел Go 1.17 с поддержкой 64-битной архитектуры ARM для Windows  и новыми методами передачи аргументов в функции

Вышел Go 1.17 с поддержкой 64-битной архитектуры ARM для Windows  и новыми методами передачи аргументов в функции

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Обложка: Вышел Go 1.17 с поддержкой 64-битной архитектуры ARM для Windows  и новыми методами передачи аргументов в функции

Состоялся релиз новой версии языка программирования от Google — Golang 1.17. Предыдущая версия Go 1.16 вышла полгода назад

Большинство изменений в новой версии касаются реализации цепочки инструментов, среды выполнения и библиотек.

Обновление никак не затронет программы, написанные на предыдущих версиях Go. Разработчики обещают, что почти все программы будут компилироваться и работать, как и раньше.

Что нового

  • Новые методы передачи аргументов в функции и возврата результата. Это изменение позволило поднять производительность приложений на 5% и сократить размер исполняемых файлов на 2%.
  • Поддержку 64-разрядной архитектуры ARM в Windows.
  • Новая функция unsafe.Add(ptr, len) — складывает len и ptr и возвращает обновлённый указатель unsafe.Pointer(uintptr(ptr) + uintptr(len))
  • Новая функция unsafe.Slice(ptr, len) — для выражения ptr типа *T возвращает слайс типа []T, базовый массив которого начинается с ptr и имеет длину len.  
  • Средства преобразования слайсов в указатели на массив. 

Подробнее о нововведениях читайте в примечаниях к выпуску Go 1.17.

Где скачать

Скачать новую версию Golang 1.17 можно со страницы загрузки на сайте Go. Там же лежат инструкции по установке.  

Источник: Блог Go

Обложка: Habr

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