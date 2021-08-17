Вышел Go 1.17 с поддержкой 64-битной архитектуры ARM для Windows  и новыми методами передачи аргументов в функции

Состоялся релиз новой версии языка программирования от Google — Golang 1.17. Предыдущая версия Go 1.16 вышла полгода назад
Большинство изменений в новой версии касаются реализации цепочки инструментов, среды выполнения и библиотек.
Обновление никак не затронет программы, написанные на предыдущих версиях Go. Разработчики обещают, что почти все программы будут компилироваться и работать, как и раньше.
Что нового
- Новые методы передачи аргументов в функции и возврата результата. Это изменение позволило поднять производительность приложений на 5% и сократить размер исполняемых файлов на 2%.
- Поддержку 64-разрядной архитектуры ARM в Windows.
- Новая функция unsafe.Add(ptr, len) — складывает len и ptr и возвращает обновлённый указатель unsafe.Pointer(uintptr(ptr) + uintptr(len)).
- Новая функция unsafe.Slice(ptr, len) — для выражения ptr типа *T возвращает слайс типа []T, базовый массив которого начинается с ptr и имеет длину len.
- Средства преобразования слайсов в указатели на массив.
Подробнее о нововведениях читайте в примечаниях к выпуску Go 1.17.
Где скачать
Скачать новую версию Golang 1.17 можно со страницы загрузки на сайте Go. Там же лежат инструкции по установке.
Источник: Блог Go
Обложка: Habr
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Go 1.17 уже поддерживается в IDE от JetBrains GoLand 2021.2.