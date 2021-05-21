Вышел Sublime Text 4 с поддержкой ARM-чипов и GPU-рендерингом

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Команда Sublime HQ представила обновлённый Sublime Text 4. Об этом разработчики написали в блоге компании, отдельно поблагодарив бета-тестеров за помощь в улучшении приложения. Там же они перечислили ключевые особенности свежего апдейта.

Изменения в лицензии

Теперь лицензионный ключ будет активен не только для одной номерной версии Sublime Text. Пользователи смогут рассчитывать на обновления в течение трёх лет после его покупки.

При этом даже после истечения срока активности ключа, с его помощью можно будет скачивать все релизы, вышедшие за эти три года.

Выбор нескольких вкладок

Для упрощения работы в режиме split-view, были улучшены вкладки файлов. Боковая панель, панель вкладок, Goto Anything, Goto Definition, автозаполнение и многое другое — всё это было изменено для упрощения навигации по коду.

Apple Silicon и Linux ARM64

Sublime Text для Mac получил нативную поддержку ARM-чипов Apple — Apple Silicon. Также приложение доступно и для Linux ARM64 сборок. Например, для Raspberry Pi.

Свежий UI

Стандартная и Адаптивная темы получили новые стили вкладок и затемнение неактивных полей. Темы и цветовые схемы также получили поддержку перехода от тёмного режима к светлому и обратно.

Поддержка TypeScript, JSX и TSX

В Sublime Text наконец-то появилась поддержка самых популярных новейших языков по умолчанию.

GPU рендеринг

Теперь Sublime Text может использовать мощность GPU на Linux, Mac и Windows при рендеринге интерфейса. Это особенно полезно при работе в 8К-разрешении.

С полным списком изменений в Sublime Text 4 можно ознакомиться в блоге компании.

Как скачать?

Версия для macOS (требуется версия 10.9 или новее).

Источник: Блог Sublime HQ