Вышла новая версия PHP — PHP 8

Что нового?

Как минимум то, что PHP наконец-то обзавёлся JIT-компилятором. Теперь, если он будет работать как задумывалось, то код начнёт обходить стороной устаревший Zend VM. Это должно значительно улучшить производительность проектов на PHP 8.

Также в языке появилась поддержка выражений match. Они, на фоне switch, имеют ряд преимуществ: начиная от возвращения значений и заканчивая использованием строгого сравнения типов.

Из более мелких нововведений можно отметить новый тип возвращаемых значений static, появление выражения throw для обработки исключений, а также ужесточение проверки арифметических и битовых операций. Так, например, выражение «[] % [42]» теперь будет выдавать ошибку. С полным списком новшеств можно ознакомиться на официальной странице, посвящённой релизу PHP 8.

А для тех, кому интересен сам язык с его 26-летней историей, советуем взглянуть на наш материал по теме. Там мы пересказали ключевые моменты выступления создателя PHP в честь юбилея проекта.

Источник: PHP