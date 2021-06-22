W3C сделал Web Audio API стандартом

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Организация W3C, разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для современного интернета, объявила о новом статусе Web Audio API. Теперь технология является рекомендованным стандартом.

Отметим, что с помощью этого инструмента разработчики могут совершенно по-разному манипулировать звуковой составляющей на веб-странице. В том числе выбирать источники, добавлять к ним специальные звуковые эффекты и визуализировать. И для этого не нужны никакие сторонние плагины.

Довольно интересной выглядит логика работы технологии. Так, несколько объектов AudioNode связывают между собой, что приводит к формированию итогового звукового потока. По подобному принципу работает немало профессионального софта, например, «покраска» видео в DaVinci Resolve.

Большинство современных браузеров довольно давно включили в себя поддержку Web Audio API. Например, в Chrome и Firefox она появилась ещё в версиях 14 и 35 соответственно.

Источник: OpenNET