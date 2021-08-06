Apple всё-таки анонсировала новые средства безопасности для защиты детей: улучшенное CSAM-сканирование фотографий в iCloud и «Сообщениях»  

Apple всё-таки анонсировала новые средства безопасности для защиты детей: улучшенное CSAM-сканирование фотографий в iCloud и «Сообщениях»  

Новости, 101
Обложка: Apple всё-таки анонсировала новые средства безопасности для защиты детей: улучшенное CSAM-сканирование фотографий в iCloud и «Сообщениях»  

Сегодня Apple объявила о трёх улучшениях, которые она вводит для защиты детей на iPhone, iPad и Mac.

Речь о новых функциях безопасности в «Сообщениях», улучшенном обнаружение материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) в iCloud, а также обновленную информацию о знаниях для Siri.

CSAM-сканирование в iCloud

Эта функция, о которой стало известно ещё до анонса, позволит Apple обнаруживать материалы сексуального насилия над детьми (CSAM), которые хранятся в iCloud Photos.

При обнаружении таких фотографий Apple может сообщить в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей. 

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Работает это так: Apple анализирует изображение в iCloud и сравнивает с базой фотографий с сексуальным насилием над детьми — такие данные компании предоставил Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC). 

Так происходит CSAM-сканирование на устройствах Apple

Сканирование происходит на стороне клиента, то есть все сопоставления выполняют на устройстве. Для этого на девайсе хранится та самая CSAM база данных, преобразованная в нечитаемый набор хешей. 

CSAM-анализ производится только при сохранении изображения в iCloud. Ранее Apple полностью сканировала облачные хранилища пользователей — теперь только по факту сохранения.

Если у вас отключена синхронизация с iCloud, CSAM-сканирование не будет производиться вообще.    

Почитайте, почему это потенциально опасная функция

Слух: Apple сегодня начнёт сканировать фотографии на стороне клиента, чтобы выявлять насилие над детьми
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Безопасность в iMessage

Если ребёнок, чей Apple ID находится в семье iCloud, получит или попытается отправить фотографии сексуального характера, он увидит предупреждение.

Саму фотографию iMessage замажет, а ребёнку сообщит, что это картинка может нести деликатный характер.

Если ребёнок всё ещё захочет посмотреть откровенное изображение, iMessage предупредит, что вышлет родителю уведомлению, «чтобы убедиться, что всё в порядке».

Функция безопасности в iMessage

Если же ребёнок до 13 лет сам попытается отправить изображение сексуального характера, он увидит аналогичное предупреждение о том, что iMessage пришлёт уведомление родителям. 

Источник: 9to5Mac

Обложка: Parent Security

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Слух о новых функциях безопасности прошёл ещё вчера:

Слух: Apple сегодня начнёт сканировать фотографии на стороне клиента, чтобы выявлять насилие над детьми
tproger.ru