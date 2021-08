Слух: Apple сегодня начнёт сканировать фотографии на стороне клиента, чтобы выявлять насилие над детьми

В январе 2020 года Apple начала сканировать фотографии, загруженных в облачный сервис iCloud, на наличие материалов сексуального насилия над детьми (CSAM).

По слухам, сегодня компания планирует начать сканировать фото с той же целью, но уже на стороне клиента.

Об этом в Twitter заявил инженер по криптографии Мэттью Грин (Matthew Green). Он сообщил, что сразу несколько источников независимо друг от друга рассказали ему о планах компании внедрить CSAM-сканирование на стороне клиента.

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea.

— Matthew Green (@matthew_d_green) August 4, 2021