Слух: Apple сегодня начнёт сканировать фотографии на стороне клиента, чтобы выявлять насилие над детьми

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В январе 2020 года Apple начала сканировать фотографии, загруженных в облачный сервис iCloud, на наличие материалов сексуального насилия над детьми (CSAM).

По слухам, сегодня компания планирует начать сканировать фото с той же целью, но уже на стороне клиента.

Об этом в Twitter заявил инженер по криптографии Мэттью Грин (Matthew Green). Он сообщил, что сразу несколько источников независимо друг от друга рассказали ему о планах компании внедрить CSAM-сканирование на стороне клиента.

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea. — Matthew Green (@matthew_d_green) August 4, 2021

Краткий пересказ треда

Вот, что Мэттью Грин написал в большом твиттер-треде по этому поводу.

• CSAM-сканирование на стороне клиента позволит анализировать фотографии прямо на устройстве, если на нём включено резервное копирование iCloud. При нахождении материалов сексуального насилия над детьми система будет сообщать об этом в Apple.

• Такой инструмент действительно полезен для поиска детской порнографии на смартфонах пользователей, но в авторитарных режимах его могут использовать не по назначению — для незаконного преследования.

• Apple собирается начать с фотографий, не зашифрованных сквозным шифрованием (end-to-end). «Но зачем кому-то разрабатывать такую систему, если цели сканировать зашифрованные фотографии нет?», — пишет Мэттью Грин.

• Даже если мы допустим, что Apple не будет злоупотреблять этим инструментом, есть ещё несколько поводов для беспокойства. CSAM-сканирование ищет на фотографиях «проблемные медиа-хеши» из своей базы данных, которую пользователь увидеть не может.

• «Проблемные хеши» сгенерированы новым алгоритмом на нейронных сетях, который Apple недавно запатентовала. Исследователи практически ничего не знают об этой технологии.

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Источник: Matthew Green