Apple разрабатывает подэкранный сканер, который объединит в себе функции Face ID и Touch ID

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На фоне предстоящего релиза iPhone 13 постоянно появляются слухи о том, что Apple работает над подэкранным сканером.

Теперь Apple запатентовала технологию, которая, судя по всему, будет уметь одновременно сканировать как лицо, так и отпечаток пальца.

Это позволит добавить Touch ID в экран и убрать «чёлку», в которую встроена камера для Face ID. Один подэкранный сканер будет выполнять сразу две функции.

Apple предупреждает, что из-за этого дисплей устройств может стать чуть толще.

Источник: AppleInsider