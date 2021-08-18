Boston Dynamics научила роботов паркуру. Они одновременно сделали сальто назад — посмотрите сами

Компания Boston Dynamics выложила видеоролик, на котором два робота Atlas впервые без запинки прошли полосу препятствий. Платформу для паркура специально построили в штаб-квартире Boston Dynamics.
На видео роботы бегают по рядам фанерных панелей, поднимаются по лестнице, перепрыгивают через балку и — внимание — одновременно делают сальто назад.
Компания призналась, что от заднего сальто мало коммерческого толку — такое умение робота трудно монетизировать.
Зато это очень важный шаг к тому, чтобы роботы научились выполнять такие же движения, как и люди.
Осталось роботам стать чуть более ловкими. Посмотрите бэкстейдж с неудачными дублями от первого лица:
Источник: Boston Dynamics