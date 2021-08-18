Boston Dynamics научила роботов паркуру. Они одновременно сделали сальто назад — посмотрите сами

Boston Dynamics научила роботов паркуру. Они одновременно сделали сальто назад — посмотрите сами

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Обложка: Boston Dynamics научила роботов паркуру. Они одновременно сделали сальто назад — посмотрите сами

Компания Boston Dynamics выложила видеоролик, на котором два робота Atlas впервые без запинки прошли полосу препятствий. Платформу для паркура специально построили в штаб-квартире Boston Dynamics.

На видео роботы бегают по рядам фанерных панелей, поднимаются по лестнице, перепрыгивают через балку и — внимание — одновременно делают сальто назад. 

Компания призналась, что от заднего сальто мало коммерческого толку — такое умение робота трудно монетизировать.

Зато это очень важный шаг к тому, чтобы роботы научились выполнять такие же движения, как и люди. 

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Осталось роботам стать чуть более ловкими. Посмотрите бэкстейдж с неудачными дублями от первого лица:

Источник: Boston Dynamics