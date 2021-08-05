Глава Xsolla объяснил увольнение 147 сотрудников: «Ничего не изменится, если их не будет». Собрали все комментарии основателя компании Александра Агапитова

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Вчера пользователи Twitter активно обсуждали историю из пермской IT-компании Xsolla. Её основатель Александр Агапитов уволил 147 сотрудников на основе анализа активности в рабочих сервисах и отправил сокращённым небрежное письмо.

Вечером 4 августа CEO Xsolla Александр Агапитов провёл пресс-конференцию, на которой подробнее рассказал о случившимся.

Комментарий для Forbes

Изданию Forbes он заявил, что уволил людей, «которые ничего не делали», и что после их сокращения «ничего не изменится».

Основатель Xsolla также подробнее рассказал о том, на основе каких данных уволил сотрудников:

«В Confluence мы делимся нашими знаниями, планами и идеями. И есть люди, которые не интересуются нашими планами и идеями, и в принципе с ними невозможно коммуницировать, так как мы все работаем удаленно и используем эти сервисы для общения, а они нет. Поскольку наши программы позволяют извлекать огромный массив данных, мы можем понять увлеченность людей, их заинтересованность в будущем компании, как они проводят своё рабочее время и т. д».

Как оказалось, среди уволенных были два баристы и двое хостес. Их вовлечённость тоже анализировали на основе активности в Confluence.

Александр также заявил, что из компании уволят не всех 147 человек. 60 из них, скорее всего, останутся после разговора с менеджерами. Остальным выплатят компенсацию в 4–6 окладов и оставят им медицинскую страховку.

Комментарий для TJournal

Пресс-служба предоставила комментарий Александра Агапитова и изданию TJournal. Глава Xsolla поделился, что «компании всегда необходимо быть в движении, чтобы выжить — для этого приходится принимать непопулярные меры».

«Xsolla, как и любая другая компания, — это живой организм, которому необходимо постоянно быть в движении, чтобы выжить и стать лучше конкурентов. В условиях текущего рынка мы не хотим и не будем тормозить развитие наших проектов. Однако иногда, чтобы продолжать движение, приходится принимать трудные, непопулярные меры.

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всем: от стандарта оперирования до системы компенсации.

Мы много требуем и много даем взамен — на наш взгляд это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании.

Я благодарен всем сотрудникам, которые внесли свой вклад в развитие Xsolla, и мне очень больно расставаться с каждым из них. Они прекрасные специалисты и получат максимальный уровень поддержки от нас: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств, чтобы их следующий карьерный шаг был крутым и успешным».

Комментарий в Facebook

В соцсетях Александр Агатипов был менее сдержан в комментировании истории с увольнениями.

У себя в Facebook он написал следующее:

Там же, в Facebook, основатель Xsolla написал, что ищет «вовлечённого» пиарщика в России:

Источник: Forbes, TJournal, The Edinorog