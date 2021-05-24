Хостинг «Маклауд» нанял вебкам-модель для проведения рекламных трансляций

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В сети появилась информация о необычной рекламной кампании от маркетологов «Маклауд». Компания, занимающаяся хостингом, сделала своим амбассадором Аню — инструктора по йоге и вебкам-модель.

Раз в неделю она будет проводить онлайн-трансляции, во время которых девушка планирует «брать по одной задаче (например, настроить SSL) и учиться делать это прямо во время стрима». При каждом успешном решении задачи, она намерена снимать по одной «детали» одежды.

У Ани будет несколько площадок присутствия, в том числе YouTube и Onlyfans. Во время стримов вебкам-модель будет одета в фирменную футболку «Маклауд» с логотипом компании.

Представители хостинг-провайдера рассказали, что они не оплачивают трансляции девушки. Они лишь высылают ей мерч, консультируют в обучении и предоставляет техподдержку, сообщает vc.ru. При этом в будущем в «Маклауд» планируют собрать полноценный плейлист с туториалами на основе стримов Ани.

Источник: vc.ru