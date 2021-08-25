Китайский разработчик создал сайт, в котором собрал все самые раздражающие элементы веб-страниц. Чтобы добраться до контента, придётся закрыть десяток всплывающих окон

Китайский разработчик создал сайт, в котором собрал все самые раздражающие элементы веб-страниц. Чтобы добраться до контента, придётся закрыть десяток всплывающих окон

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Китайский разработчик Ли Гуанъи запустил сайт «Мой опыт в интернете сегодня». В нём он собрал все неудобные элементы пользования веб-страницами, чтобы показать, через что приходится каждый раз проходить пользователю.

Одно из всплывающих окон: сообщение об адблоке

Как только пользователи заходит на сайт, его начинают донимать уведомлениями о куки, предложением включить уведомления или оставить электронную почту, просьбой выключить AdBlock и так далее.

Одно из всплывающих окон: предложение подписаться на электронную рассылку

Спустя десяток закрытых всплывающих уведомлений открывается статья, но и тут пользователя ждёт разочарование. Сайт забит рекламными блоками, окном чата с техподдержкой и так далее. 

Сам сайт тоже загружен ненужной информацией

Попробовать все 9 кругов веб-ада →

Источник: TJournal