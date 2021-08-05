Компании массово хантят уволенных сотрудников Xsolla. Работу «невовлечённым» уже предложили Mail.ru, Альфа-Банк, Райффайзен, МТС, Dodo Pizza

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После вчерашней истории с сокращением штата Xsolla за «невовлечённость» компании стали массово предлагать работу уволенным сотрудникам.

Хантят через комментарии

16 компаний купили комментарии на vc.ru, в которых разместили офферы для «бездельников» из Xsolla.

Dodo Pizza, МТС, Timeweb, Carrot quest, NBS Apps, «Лента», Selectel заплатили до 5000₽ за размещении вакансий в ленте комментариев.

… через соцсети

Альфа-Банк разместил оффер для уволенных из Xsolla в своём Instagram-аккаунте. Компания предложила присылать резюме на адрес xsolla@alfabank.ru.

Алексей Лобов, глава MY.GAMES (Mail.ru), пригласил тех, кого «биг дата пометила как невовлеченных», на работу через Facebook.

… и даже через пресс-релизы

Райффайзенбанк тоже не остался в стороне. Компания выпустила пресс-релиз, в котором пригласила сотрудников на работу.

Уволенным сотрудникам нужны эти офферы

Уволенным сотрудникам теперь сложнее найти работу из-за пофамильного списка, который приложил к уведомлению о сокращении основатель Xsolla, считает CEO рекрутингового агентства DigitalHR Катерина Гаврилова.

Попадание в список «невовлечённых и малопродуктивных» подрывает доверие к бывшим сотрудникам Xsolla — это может снизить суммы офферов до 30–40%.

Поэтому предложения по работе от крупных компаний — не только психологическая поддержка, но и финансовая помощь.