Компании массово хантят уволенных сотрудников Xsolla. Работу «невовлечённым» уже предложили Mail.ru, Альфа-Банк, Райффайзен, МТС, Dodo Pizza

После вчерашней истории с сокращением штата Xsolla за «невовлечённость» компании стали массово предлагать работу уволенным сотрудникам.
Хантят через комментарии
16 компаний купили комментарии на vc.ru, в которых разместили офферы для «бездельников» из Xsolla.
Dodo Pizza, МТС, Timeweb, Carrot quest, NBS Apps, «Лента», Selectel заплатили до 5000₽ за размещении вакансий в ленте комментариев.
… через соцсети
Альфа-Банк разместил оффер для уволенных из Xsolla в своём Instagram-аккаунте. Компания предложила присылать резюме на адрес xsolla@alfabank.ru.
Алексей Лобов, глава MY.GAMES (Mail.ru), пригласил тех, кого «биг дата пометила как невовлеченных», на работу через Facebook.
… и даже через пресс-релизы
Райффайзенбанк тоже не остался в стороне. Компания выпустила пресс-релиз, в котором пригласила сотрудников на работу.
Уволенным сотрудникам нужны эти офферы
Уволенным сотрудникам теперь сложнее найти работу из-за пофамильного списка, который приложил к уведомлению о сокращении основатель Xsolla, считает CEO рекрутингового агентства DigitalHR Катерина Гаврилова.
Попадание в список «невовлечённых и малопродуктивных» подрывает доверие к бывшим сотрудникам Xsolla — это может снизить суммы офферов до 30–40%.
Поэтому предложения по работе от крупных компаний — не только психологическая поддержка, но и финансовая помощь.