Microsoft позволит «писать» код в режиме диалога с нейросетью GPT-3

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На конференции Build 2021 компания Microsoft представила ряд новинок. Одной из самых интересных оказалась интеграция в платформу для low-code разработки Power Apps модели GPT-3 от OpenAI.

Теперь даже пользователи, не умеющие программировать, смогут создавать приложения практически без необходимости написания кода. Достаточно будет описать в диалоге желаемую цель.

Например, напечатать «найти продукты, название которых начинается с «дети»». В ответ на это GPT-3 выдаст несколько вариантов по переводу текстовой команды в формулу Microsoft Power Fx, такую как Filter('BC Orders' Left('Product Name',4)="Kids") .

Такие формулы используются языком Power Fx, встроенным в Microsoft Excel.

Стоит отметить, что при формировании более сложных запросов от пользователя потребуются достаточно глубокие технические знания. Но, вероятно, в Microsoft, со временем, смогут обойти и это ограничение.

Сообщается, что GPT-3 работает на базе Microsoft Azure. Для того дообучения свежепредставленного проекта использовался сервис Azure Machine Learning.

Создание приложений в режиме диалога станет доступно уже до конца июня 2021 года, в рамках публичного предварительного тестирования.

Источник: Блог Microsoft