Сотрудники Apple сами опасаются новых мер компании по защите детей с помощью CSAM-сканирования

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В начале августа Apple объявила о новых мерах по защите детей. Среди них — сканирование фотографий на устройстве пользователя на наличие материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) и улучшенные функции безопасности в «Сообщениях».

После этого на компанию обрушилась критика. Пользователи и эксперты со всего мира выражают беспокойство по поводу новой системы сканирования фотографий. Они считают, что авторитарные режимы захотят использовать эту технологию для проведения «цифрового досмотра».

Компании даже пришлось написать большой FAQ с ответами на вопросами по новым мерам безопасности:

Новые меры Apple вызвали опасения не только у обычных пользователей iOS. Возмутились и сами сотрудники компании.

Reuters сообщает, что дискуссия по поводу новых мер Apple не стихает во внутреннем канале Slack уже неделю. По этой теме уже накопилось больше 800 сообщений.

Сотрудники просят не вводить новые функции, чтобы не вооружать «репрессивные» правительства ещё одним опасным инструментом.

Иное мнение тоже есть — другая часть сотрудников отстаивает позицию, что новое CSAM-сканирование убережёт компанию от хранения незаконных материалов в iCloud.

Источник: Reuters