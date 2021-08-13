Сотрудники Apple сами опасаются новых мер компании по защите детей с помощью CSAM-сканирования

Сотрудники Apple сами опасаются новых мер компании по защите детей с помощью CSAM-сканирования

Новости, 0
Обложка: Сотрудники Apple сами опасаются новых мер компании по защите детей с помощью CSAM-сканирования

В начале августа Apple объявила о новых мерах по защите детей. Среди них — сканирование фотографий на устройстве пользователя на наличие материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) и улучшенные функции безопасности в «Сообщениях».

Apple всё-таки анонсировала новые средства безопасности для защиты детей: улучшенное CSAM-сканирование фотографий в iCloud и «Сообщениях»  
tproger.ru

После этого на компанию обрушилась критика. Пользователи и эксперты со всего мира выражают беспокойство по поводу новой системы сканирования фотографий. Они считают, что авторитарные режимы захотят использовать эту технологию для проведения «цифрового досмотра». 

«Apple разворачивает массовую слежку» — эксперты опасаются новых мер компании по защите детей. Вот, что они говорят
tproger.ru

Компании даже пришлось написать большой FAQ с ответами на вопросами по новым мерам безопасности:

Apple выпустила целый FAQ о CSAM-сканировании. Главные вопросы и ответ
tproger.ru

iOS разработчик

ООО «Держава-Платформа», Москва, От 150 000 до 200 000 ₽

tproger.ru
Вакансии на tproger.ru

Новые меры Apple вызвали опасения не только у обычных пользователей iOS. Возмутились и сами сотрудники компании. 

Reuters сообщает, что дискуссия по поводу новых мер Apple не стихает во внутреннем канале Slack уже неделю. По этой теме уже накопилось больше 800 сообщений.

Сотрудники просят не вводить новые функции, чтобы не вооружать «репрессивные» правительства ещё одним опасным инструментом.

Иное мнение тоже есть — другая часть сотрудников отстаивает позицию, что новое CSAM-сканирование убережёт компанию от хранения незаконных материалов в iCloud. 

Источник: Reuters

iOS разработчик
От 150 000 до 200 000 ₽
Москва, full-time
Все вакансии
Разместить вакансию