«Apple разворачивает массовую слежку» — эксперты опасаются новых мер компании по защите детей. Вот, что они говорят

Apple объявила о новых улучшениях, направленных на безопасность детей. Компания рассказала, что теперь будет сканировать фотографии из iCloud и «Сообщений» на наличие порнографического контента с детьми с помощью машинного обучения.

Новые меры позволяют изучать фотографии пользователя, но никаких гарантий, что ни Apple, ни авторитарные режимы не будут злоупотреблять этой возможностью, нет.

Эксперты считают, что под предлогом защиты детей Apple легитимизирует «цифровой досмотр» — это настораживает.

Собрали для вас мнение специалистов, которые рассматривают новые меры Apple как потенциально опасные:

Electronic Frontier Foundation (EFF) раскритиковала новые Apple в статье и отметила, что внедрение новых мер открывает потенциальные бэкдоры в надёжной системе шифрования.

«Сказать, что мы разочарованы планами Apple, — это ничего не сказать», — пишет EFF.

Организация указала, что сканирование контента с помощью заданной базы данных может привести к опасным сценариям использования. Например, в стране, где гомосексуализм является преступлением, правительство «может потребовать, чтобы классификатор был обучен ограничивать контент, связанный с LGBTQ+ сообществом».

Специалист в сфере информационных технологий Эдвард Сноуден назвал меры Apple «инструментом массовой слежки». Он предупреждает: «Завтра они смогут сканировать всё что угодно на вашем телефоне».

