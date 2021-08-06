«Apple разворачивает массовую слежку» — эксперты опасаются новых мер компании по защите детей. Вот, что они говорят

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Apple объявила о новых улучшениях, направленных на безопасность детей. Компания рассказала, что теперь будет сканировать фотографии из iCloud и «Сообщений» на наличие порнографического контента с детьми с помощью машинного обучения.

Новые меры позволяют изучать фотографии пользователя, но никаких гарантий, что ни Apple, ни авторитарные режимы не будут злоупотреблять этой возможностью, нет.

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Эксперты считают, что под предлогом защиты детей Apple легитимизирует «цифровой досмотр» — это настораживает.

Собрали для вас мнение специалистов, которые рассматривают новые меры Apple как потенциально опасные:

Организация по защите цифровых прав

Electronic Frontier Foundation (EFF) раскритиковала новые Apple в статье и отметила, что внедрение новых мер открывает потенциальные бэкдоры в надёжной системе шифрования.

«Сказать, что мы разочарованы планами Apple, — это ничего не сказать», — пишет EFF.

Организация указала, что сканирование контента с помощью заданной базы данных может привести к опасным сценариям использования. Например, в стране, где гомосексуализм является преступлением, правительство «может потребовать, чтобы классификатор был обучен ограничивать контент, связанный с LGBTQ+ сообществом».

Эдвард Сноуден

Специалист в сфере информационных технологий Эдвард Сноуден назвал меры Apple «инструментом массовой слежки». Он предупреждает: «Завтра они смогут сканировать всё что угодно на вашем телефоне».

No matter how well-intentioned, @Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake: if they can scan for kiddie porn today, they can scan for anything tomorrow. They turned a trillion dollars of devices into iNarcs—*without asking.* https://t.co/wIMWijIjJk — Edward Snowden (@Snowden) August 6, 2021

«Независимо от того, какими благими намерениями руководствуется Apple, компания, по сути, разворачивает массовую слежку по всему миру. Будьте уверенны: если они сканируют детскую порнографию сегодня, завтра они смогут сканировать что угодно. Они превратили устройства на триллион долларов в iNarcs – не спрашивая разрешения», — Эдвард Сноуден.



Мэттью Грин

Профессор безопасности в Университете Джонса Хопкинса Мэттью Грин заявил, что люди, которые контролируют базу данных, по которой определяют «деликатные» фотографии, обладают слишком большой властью.

Правительства по всему миру переодически просят различные компании предоставить бэкдоры для зашифрованного контента. Если власти запросят у Apple доступ к новой технологии CSAM-сканирования, компания его предоставит.

The theory is that you will trust Apple to only include really bad images. Say, images curated by the National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). You’d better trust them, because trust is all you have. — Matthew Green (@matthew_d_green) August 5, 2021

«Тот, кто контролирует базу CSAM-изображений, может искать любой контент на вашем телефоне. У вас нет никакого способа узнать, что в этом списке, потому что доступ к нему закрыт. Всё, что оставляет нам Apple, — доверять ей, что изображения в базе действительно «плохие». Доверие — это всё, что у вас есть», — Мэттью Грин.

Мэттью Грин высказал опасения насчёт новых мер Apple ещё до их официального анонса:

Григорий Бакунов

Известный программист Григорий Бакунов считает, что своими действиями Apple легитимизирует «цифровой досмотр» — возможность, которой заинтересуются власти.

Вот, что он написал в своём телеграм-канале:

«По сути, Apple призналась, что будет заниматься изучением фотографий, которые вы делаете. Без разницы с какой целью [компания будет это делать], это означает «цифровой досмотр» [вашего устройства]. Безусловно, борьба с детским порно важная тема, однако в современном мире если ты признался, что можешь досматривать фотки на предмет детского порно — ты автоматически сознался, что можешь досматривать фотографии, а значит правительства всего мира не замедлят прийти и намекнуть, что они хотели бы знать о содержимом ваших фоток. Не знаю как вы, а я очень, очень расстроен. Даже тот факт, что эппл обещает делать это [сканирование] прямо на вашем устройстве, не облегчает ситуацию. Ложные срабатывания бывают у любого алгоритма, это обязательно приведёт к тому, что часть ваших невинных фоток будет размечена как детское порно», — Григорий Бакунов.

Источник: The Next Web, addmeto

Обложка: The Verge