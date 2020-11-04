Python обогнал по популярности Java, но всё ещё уступает C: ноябрьский рейтинг языков программирования TIOBE

Таким образом, в ноябре 2020 года Python сумел сдвинуть Java за пределы двух первых позиций в рейтинге самых популярных языков программирования. Произошло это впервые за 19 лет существования рейтинга TIOBE. При этом на первом месте, как и прежде, располагается язык C.

Некоторые говорят, что недавний всплеск популярности Python связан с такими быстроразвивающимися областями, как data mining, ИИ и численные вычисления. Но мне кажется, что популярность Python связана с общим спросом.

В прошлом большинство задач по программированию выполнялось инженерами. Но теперь навыки программирования нужны повсюду, и отсюда вытекает потребность в хороших разработчиках ПО. Как следствие, нам нужно что-то простое, что может быть использовано не программистами, что-то легкое для изучения с быстрыми циклами редактирования и плавным развертыванием. Python удовлетворяет всем этим потребностям.

Некоторое время назад у меня спустило колесо и я вызвал на помощь дорожный патруль. Механик спросил меня, чем я занимаюсь, и когда я упомянул программное обеспечение, он улыбнулся и начал увлечённо рассказывать о своей страсти: программировании на Python. Именно с этого момента я знал, что Python станет вездесущим.