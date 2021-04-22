Учёные тайно внедрили уязвимости в ядро Linux

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Учёные из Миннесотского университета решили провести эксперимент. Они начали внедрять в популярные open source проекты уязвимости под видом свежих патчей. Исследователи хотели узнать, насколько вообще велики шансы провернуть подобное.

В том числе их взор упал и на проект ядра Linux. Связано это с его известностью и адаптированностью по всему миру.

Специалистам удалось «внедрить» часть патчей, добавляющих в ядро уязвимости. Но по итогу они были пойманы с поличным мейнтейнерами проекта.

Один из ведущих разработчиков, поддерживающих Linux-ядро, Грег Крох-Хартман даже написал разъярённое письмо исследователям.

Нашему комьюнити не нравится, когда над ним экспериментируют и «тестируют», отправляя известные исправления, которые либо намеренно ничего не делают, либо намеренно вносят ошибки <…> Из-за этого мне теперь придётся забанить все будущие контрибуции из вашего университета и «похоронить» предыдущие, поскольку они явно были поданы недобросовестно с намерением вызвать проблемы. Грег Крох-Хартман

Отметим, что научная работа, ради которой всё это затевалось, вышла ещё в феврале 2021 года. Согласно ей, количество успешных «инъекций» уязвимостей составляет около 60% от общего числа попыток.

Источник: FOSS Post