В AppStore появились ярлыки конфиденциальности. Они показывает, какие данные собирают приложения

В AppStore наконец-то начали отображаться сведения о том, какую информацию собирает то или иное приложение. Посмотреть подробный список можно до установки программы.

Apple сообщила о внедрении ярлыков конфиденциальности в ноябре. Теперь разработчики обязаны указывать, к каким данным получает доступ их приложение. Это касается даже тех случаев, когда такой доступ нужен только один раз или при определённых условиях.

Пользователи сразу обратили внимание на то, как много информации собирают о нас приложения. Некоторые пункты вызывают вопросы. Например, зачем Instagram и Facebook данные о здоровье, если они не являются фитнес-приложениями?

Обращает на себя внимание Telegram, который по сравнению с другими популярными приложениями собирает минимум информации: контактные данные, контакты, идентификаторы.

Источник: Код Дурова