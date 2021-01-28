Видео: JS-алгоритм ищет выход из сгенерированного на ходу лабиринта

На YouTube-канале Ismail Elshennawy появилось интересное видео. В нём автор ролика показывает, как его веб-приложение сначала генерирует рандомный лабиринт, а после алгоритм ищет из него же выход.
Судя по GitHub-репозиторию проекта, основная его логика написана на JavaScript. При этом для создания приятной обёртки для своего продукта автор использовал HTML и CSS.
Как запустить приложение локально?
- Т.к. приложение создано с использованием NodeJS, вам необходимо установить его. Скачать LST-версию можно на официальном сайте платформы.
- Для того, чтобы убедиться в успешной установке NodeJS, запустить команду в Терминале
node -v.
- Клонировать репозиторий или скачать код
git clone https://github.com/IsmailElShinnawy/Pathfinding-Visualizer.git.
- Используя Терминал, попасть в папку, где хранится скаченный код и запустить команду
npm install.
- Выполнить команду
npm startдля запуска приложения локально.
- После этого можно открыть браузер и вбить в адресную строку:
http://localhost:3000.
Проект распространяется под лицензией MIT. Посмотреть его в действии можно ниже:
Источник: YouTube / Ismail Elshennawy