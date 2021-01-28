Видео: JS-алгоритм ищет выход из сгенерированного на ходу лабиринта

На YouTube-канале Ismail Elshennawy появилось интересное видео. В нём автор ролика показывает, как его веб-приложение сначала генерирует рандомный лабиринт, а после алгоритм ищет из него же выход.

Судя по GitHub-репозиторию проекта, основная его логика написана на JavaScript. При этом для создания приятной обёртки для своего продукта автор использовал HTML и CSS.

Как запустить приложение локально?

Т.к. приложение создано с использованием NodeJS, вам необходимо установить его. Скачать LST-версию можно на официальном сайте платформы. Для того, чтобы убедиться в успешной установке NodeJS, запустить команду в Терминале node -v . Клонировать репозиторий или скачать код git clone https://github.com/IsmailElShinnawy/Pathfinding-Visualizer.git . Используя Терминал, попасть в папку, где хранится скаченный код и запустить команду npm install . Выполнить команду npm start для запуска приложения локально. После этого можно открыть браузер и вбить в адресную строку: http://localhost:3000 .

Проект распространяется под лицензией MIT. Посмотреть его в действии можно ниже:

Источник: YouTube / Ismail Elshennawy