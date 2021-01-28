Видео: JS-алгоритм ищет выход из сгенерированного на ходу лабиринта

Видео: JS-алгоритм ищет выход из сгенерированного на ходу лабиринта

Получилось очень залипательно.

На YouTube-канале Ismail Elshennawy появилось интересное видео. В нём автор ролика показывает, как его веб-приложение сначала генерирует рандомный лабиринт, а после алгоритм ищет из него же выход.

Судя по GitHub-репозиторию проекта, основная его логика написана на JavaScript. При этом для создания приятной обёртки для своего продукта автор использовал HTML и CSS.

Как запустить приложение локально?

  1. Т.к. приложение создано с использованием NodeJS, вам необходимо установить его. Скачать LST-версию можно на официальном сайте платформы.
  2. Для того, чтобы убедиться в успешной установке NodeJS, запустить команду в Терминале node -v.
  3. Клонировать репозиторий или скачать код git clone https://github.com/IsmailElShinnawy/Pathfinding-Visualizer.git.
  4. Используя Терминал, попасть в папку, где хранится скаченный код и запустить команду npm install.
  5. Выполнить команду npm start для запуска приложения локально.
  6. После этого можно открыть браузер и вбить в адресную строку: http://localhost:3000.

Проект распространяется под лицензией MIT. Посмотреть его в действии можно ниже:

Источник: YouTube / Ismail Elshennawy

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