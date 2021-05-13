Видео: нейрочип «научил» парализованного человека писать текст силой мысли

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Группа исследователей научила парализованного человека писать текст одной лишь силой мысли. Для этого учёные вживили в его мозг нейрочип, который «считывал» мозговую активность участника эксперимента.

При этом мужчина пытался именно что писать текст, представляя как он это делает своими руками. А уже специальный алгоритм обрабатывал мозговые импульсы.

Новый метод позволил установить мировой рекорд по скорости печати силой мысли — 90 символов в минуту. Это примерно в два раза быстрее, чем при печати на клавиатуре с помощью воображения, и немногим меньше скорости набора текста на смартфоне обычными пользователями.

Учёные отметили, что их алгоритм смог показать 99%-точность набора в оффлайн-режиме с включённой автокоррекцией.

Видео с демонстрацией эксперимента:

Напомним, что несколько недель назад Neuralink Илона Маска показала свой эксперимент. В нём инженеры компании вживили чип в мозг обезьяны, а после научили её играть в Pong силой мысли.

Источник: Ars Technica