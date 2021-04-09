Видео: Neuralink Илона Маска показала, как 9-летняя обезьяна играет в видеоигру силой мысли

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Некоторое время назад Илон Маск рассказывал, как его стартап Neuralink смог научить обезьяну играть в видеоигру при помощи силы мысли. Сейчас же компания опубликовала видео, показывающее, как это, собственно, выглядит.

В ролике 9-летняя макака играет в классический Pong, используя для навигации лишь силу мысли. По словам представителей Neuralink, мозговой имплант был вживлён в обезьяну за шесть месяцев до того, как ролик был снят.

Для того, чтобы научить животное играть в видеоигры, учёные сначала дали ему в руки обычный контроллер. За успешное управление, обезьяну угощали лакомством. Параллельно этому, устройство Neuralink записывало мозговую активность макаки.

После того, как технология компании изучила паттерны обезьянки, у животного забрали джойстик и он начал управлять виртуальными объектами при помощи мысли.

Стоит отметить, что видеодемонстрация, с которой вы можете ознакомиться ниже, была анонсирована Маском ещё в феврале 2021 года.

Источник: The Verge