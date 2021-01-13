WhatsApp пытается удержать пользователей — компания объяснила, какие данные собирает и как использует

Обновление политики конфиденциальности и условий использования WhatsApp привели к тому, что пользователи начали массово переходить на другие платформы. За последнюю неделю заметно выросла аудитория Telegram и Signal.
Представители WhatsApp долго не реагировали на эту ситуацию, но в итоге решили ответить на главные вопросы пользователей, касающиеся конфиденциальности данных и связи с Facebook. В официальном аккаунте сервиса в Twitter появилась такая инфографика:
Основные положения:
- WhatsApp и Facebook не могут просматривать переписку и прослушивать звонки.
- WhatsApp не хранит журналы звонков и сообщений.
- WhatsApp и Facebook не могут увидеть местоположение пользователей.
- WhatsApp не делится с Facebook контактами пользователей.
- Содержимое групповых чатов в WhatsApp доступно только их участникам.
- Пользователи могут использовать исчезающие сообщения.
- Пользователи могут загружать и просматривать информацию своего аккаунта.
Статья с подробным описанием каждого пункта также появилась в FAQ на официальном сайте WhatsApp. Компания заверила, что внесённые изменения не влияют на конфиденциальность общения. Обновление включает изменения, касающиеся обмена сообщениями с компаниями в WhatsApp, а также делает прозрачными сбор и использование данных.
Источник: WhatsApp