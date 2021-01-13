WhatsApp пытается удержать пользователей — компания объяснила, какие данные собирает и как использует

Обновление политики конфиденциальности и условий использования WhatsApp привели к тому, что пользователи начали массово переходить на другие платформы. За последнюю неделю заметно выросла аудитория Telegram и Signal.

Представители WhatsApp долго не реагировали на эту ситуацию, но в итоге решили ответить на главные вопросы пользователей, касающиеся конфиденциальности данных и связи с Facebook. В официальном аккаунте сервиса в Twitter появилась такая инфографика:

Основные положения:

WhatsApp и Facebook не могут просматривать переписку и прослушивать звонки. WhatsApp не хранит журналы звонков и сообщений. WhatsApp и Facebook не могут увидеть местоположение пользователей. WhatsApp не делится с Facebook контактами пользователей. Содержимое групповых чатов в WhatsApp доступно только их участникам. Пользователи могут использовать исчезающие сообщения. Пользователи могут загружать и просматривать информацию своего аккаунта.

Статья с подробным описанием каждого пункта также появилась в FAQ на официальном сайте WhatsApp. Компания заверила, что внесённые изменения не влияют на конфиденциальность общения. Обновление включает изменения, касающиеся обмена сообщениями с компаниями в WhatsApp, а также делает прозрачными сбор и использование данных.

Источник: WhatsApp