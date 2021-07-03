Windows 11 можно будет запустить на Mac с M1. На Mac с Intel — вряд ли 

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Команда разработчиков Parallels Desktop, популярной программы, которая позволяет запускать на компьютерах с macOS другие ОС, подтвердила, что они работают над поддержкой запуска Windows 11.

Paralles ждёт, когда Microsoft выпустит новую сборку Windows Insider Preview, чтобы начать работу. Предыдущий билд разработчиков программы не устраивает: там доступны не все функции.

Что не так с маками на Intel

Windows 11 точно можно будет запускать через Parallels Desktop на Mac с процессором M1. С процессорами от Intel всё сложнее.

Проблема — в высоких системных требованиях Windows 11. Большинству из них маки на Intel отвечают, загвоздка — TPM 2.0 и DirectX 12.

Графические процессоры Intel, установленные в маках, просто не поддерживают DirectX 12.

Да и модуль криптопроцессора есть не в каждом чипе от Intel. А если и есть, он неактивен — для активации придётся танцевать с бубном.

Источники: MacRumors, AppleInsider