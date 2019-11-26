Что такое нейронная сеть и как она работает — основы простым языком

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Оригинал видео на английском можно посмотреть здесь

Примечание В видео есть опечатка: на 14:45 в векторе смещения последний индекс — n, а должен быть k.

Наш мозг способен распознать котика и на фотографии, и в детском рисунке. Как он это делает? А что самое главное, как научить компьютер делать то же самое?

В этом видео рассказывается, из чего состоит нейросеть и как она работает на примере распознавания рукописных цифр.

Если вам сложно понять математику в видео, можете воспользоваться шпаргалкой, которую оставил пользователь в комментариях к оригинальному ролику на YouTube. Посмотреть её можно на GitHub’е.