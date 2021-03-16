Китайцы опровергли заявление Google о квантовом превосходстве. Для этого понадобилось всего лишь 60 видеокарт NVIDIA

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Исследователи из пекинского Института теоретической физики Китайской академии наук воспроизвели эксперимент Google, демонстрирующий квантовое превосходство компании.

На задачу, которая силами Google Sycamore решалась за 3 минуты и 20 секунд, система из 60 видеокарт NVIDIA потратила около 5 дней, пишет South China Morning Post. Это заметно быстрее, чем «10 000 лет», о которых ранее заявляла сама Google.

Учёные из Китая использовали видеокарты, основанные на графических процессорах V100 и A100. По словам представителей исследовательской группы, эксперимент проводился с целью показать — суперкомпьютеры далеко не во всех случаях лучший инструмент. Очень часто умение использовать имеющиеся средства важнее вычислительных мощностей.

В 2019 году Google заявила о достижении её компьютером Sycamore квантового превосходства, впервые в истории. Тогда сообщалось о том, что разработка поискового гиганта за 200 секунд выполнила задачу, на решение у которой у самого мощного суперкомпьютера ушло бы около 10 000 лет.

Источник: South China Morning Post

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