Mozilla прекратила поддержку версии браузера Firefox для слабых устройств. Firefox Lite оказался недостаточно «лёгким»

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Mozilla больше не поддерживает браузер Firefox Lite — облегчённую версию для слабых устройств. Компания заявляет, что стандартное приложение Firefox само по себе достаточно быстрое и ресурсоёмкое.

Что за Firefox Lite?

Firefox Lite изначально назывался Firefox Rocket. Урезанную версию браузера разработали специально для Индонезии в 2017 году. Основная фича тогда была высокая скорость работы при низком потреблении трафика. В 2018 году Mozilla сменила название на Firefox Lite — чтобы было понятнее.

Почему прекратили поддерживать?

Постепенно в «лёгкий» браузер стали пихать ненужные функции. Фичами мало кто пользовался, но они нагружали приложение. В феврале Mozilla добавила функцию путешествий — ей перестали пользоваться через месяц.

В итоге, Firefox Lite стал не нужен. Основное приложение не проигрывает в скорости, но в ней больше функций.

Если у меня Firefox Lite, я могу дальше им пользоваться?

Да. Firefox Lite пропал из магазинов приложений. Ещё он больше не будет получать обновлений. Но если «лёгкий» браузер уже стоял на вашем устройстве, вы можете продолжать пользоваться Firefox Lite.

Источник: AndroidPolice