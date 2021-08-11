OpenAI разработала инструмент Codex. Он переводит английский язык в код

OpenAI разработала инструмент Codex. Он переводит английский язык в код

Новости, 22

Компания OpenAI разработала инструмент Codex, который переводит команды на естественном языке в программный код. 

Codex — одна из моделей, которая используется для работы ИИ-помощника для программистов GitHub Copilot.

Бесплатный ИИ-помощник от Microsoft подсказывает, как лучше писать код. Вот, где его можно протестировать
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Инструмент лучше всего работает с Python, но спокойно справляется и с другими языками: JavaScript, TypeScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Shell, Swift и так далее.

Как работает

OpenAI продемонстрировала в нескольких видео, как новый инструмент переводит команды на английком языке в код и таким образом может построить целую игру.

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Вот видео, как Codex сделал простую компьютерную игру:

Codex пишет код на выбранном языке программирования: достаточно ввести фразу на английском, чтобы сказать программе, что от неё требуется, и Codex сам напишет код. 

Например, если пользователь напишет в специальном окне фразу Print Hello World («напечатай Hello World»), Codex сгенерирует код print(«Hello World»), если выбран язык Python.

Codex печатает Hello World:

Codex — потомок GPT-3

Инструмент Codex — это почти как ИИ-модель на основе GPT-3 от Microsoft, но c несколькими улучшениями.

Codex выделяет память 14 КБ памяти для кода на Python, когда GPT-3 — только 4 КБ. Благодаря этому новый инструмент может учитывать в 3 раза больше контекста.

Где попробовать

OpenAI Codex вчера вышел в бета-тестирование.

Чтобы протестировать новый инструмент, нужно зарегистрироваться в список ожидания.

Когда Codex полноценно запустится, его можно будет бесплатно попробовать в течение пробного периода.

Источник: OpenAI

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