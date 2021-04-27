Учёные извинились и попытались оправдаться за заражение ядра Linux

Учёные извинились и попытались оправдаться за заражение ядра Linux

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И всё равно получилось как-то не очень.

Около недели назад стало известно об эксперименте учёных из Миннесотского университета. Они заразили ядро Linux рядом уязвимостей. Это разозлило сообщество разработчиков настолько, что они занесли в «чёрный список» учебное заведение целиком.

Теперь же исследователи опубликовали открытое письмо. В нём они попытались извиниться за содеянное. Но также они не забыли и оправдаться за свой поступок.

Учёные заявили, что не могли предупредить мейнтейнеров ядра Linux о своих планах. Если бы они это сделали, то разработчики стали бы более пристально следить за вносимыми изменениями. Что в итоге сделало бы эксперимент бессмысленным.

Напомним, что 22 апреля в сети разгорелся скандал. Ряд СМИ и сообщество разработчиков ядра Linux распространили информацию о намеренном заражении исходников проекта исследователями. Якобы таким образом они хотели выяснить, насколько вообще реально провернуть подобное.

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С полным текстом письма можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Учёные тайно внедрили уязвимости в ядро Linux
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Источник: ZDNet

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