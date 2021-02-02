Видео: робота Spot от Вoston Dynamics оснастили рукой-манипулятором. Получился идеальный помощник по дому

На официальном ютуб-канале Вoston Dynamics появилось очередное видео, демонстрирующее возможности робота-собаки Spot. Благодаря руке-манипулятору он научился делать много полезных вещей. Теперь можно попросить робота убрать мусор, сложить грязные вещи в корзину, перенести тяжёлые предметы. Он может сам открывать двери и переключать рубильники.

Движения кисти, руки и остального тела координируются автоматически. Это упрощает манипуляции и расширяет рабочее пространство. Поведение робота на видео было запрограммировано с использованием нового API. Spot может выполнять команды в автономном режиме или при непосредственном контроле со стороны владельца.

Больше информации о новых возможностях робота разработчики обещают рассказать вечером 2 февраля в прямой трансляции на YouTube.

Источник: YouTube