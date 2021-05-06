Вышел Bootstrap 5. Рассказываем главное о новой версии

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В блоге Bootstrap появилась свежая запись. В ней команда фреймворка анонсировала выход новой версии и рассказала, какие нововведения появились в инструменте.

По словам девелоперов, на пути к релизу Bootstrap 5 прошёл через три альфа- и бета-версий, а также несколько месяцев интенсивной разработки. Не забыли они при этом поблагодарить мейнтейнеров и сообщество — за оказанную помощь.

В пятой версии Bootstrap появилось много интересных нововведений. Вот лишь часть из них:

Новый логотип

В блоге компании написано, что одним из «крупнейших» изменений оказался редизайн логотипа. Команда сама неплохо сыронизировала по поводу этого, поместив именно это нововведение на первое место 😅

Новый компонент offcanvas

Offcanvas поставляется с настраиваемым фоном, body scroll и размещением. Компоненты offcanvas можно разместить сверху, справа, снизу или слева от viewport. Настраиваются эти параметры с помощью атрибутов данных или API JavaScript.

Замена компонента .card на .accordion

Новый accordion всё ещё использует плагин Collapse JavaScript, но с кастомными HTML и CSS. При этом обновлённый компонент включает в себя Bootstrap Icons в качестве иконки стрелки-индикации состояния.

Что ещё?

новые и обновлённые формы;

новый file input «отказался» от JavaScript и теперь работает на чистом CSS;

появилась поддержка RTL.

Полный список нововведений с примерами можно посмотреть в блоге компании, перейдя по ссылке.

Источник: Блог Bootstrap